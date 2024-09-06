Світові ціни на продовольство знизилися: що подешевшало за останній місяць

Світові ціни на продовольство у серпні 2024 року знову знизилися. Зниження цін на цукор, м'ясо та зернові переважило зростання цін на рослинні олії та молочні продукти, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить публікація продовольчої агенції ООН (ФАО).

Індекс цін на продовольство ФАО у серпні 2024 року склав 120,7 пунктів, що трохи нижче за переглянутий показник за липень.

Індекс у серпні був на 1,1% нижчим за відповідне значення рік тому і на 24,7% відсотка нижчий від пікового значення в 160,3 пунктів, досягнутого в березні 2022 року після російського вторгнення в Україну.

Значення індексу цін на зернові ФАО у серпні становило 110,1 пунктів, що на 0,5% нижче за значення у липні та на 11,9% нижче за значення у серпні 2023 року. Світові експортні ціни на пшеницю знизилися порівняно з попереднім місяцем, що відображає млявий міжнародний попит та сильну конкуренцію серед експортерів, особливо з боку постачання Чорного моря за конкурентоспроможними цінами.

Індекс цін на олії ФАО у серпні становив у середньому 136,0 пунктів, що на 0,8% вище за попередній місяць і досягло найвищого рівня з січня 2023 року. Незначне зростання в першу чергу відобразило вищі світові ціни на пальмову олію, більш ніж компенсувавши нижчі котирування соєвої, соняшникової та ріпакової олії.

Значення індексу цін на молочні продукти ФАО в серпні склало 130,6 пунктів, що на 2,2% вище, ніж у липні, і на 14,2% вище за відповідне значення роком раніше. Міжнародні котирування цін на всі молочні продукти зросли в серпні, при цьому ціни на незбиране сухе молоко зросли найбільше через різке зростання попиту на імпорт спотових поставок та обмежених запасів в основних регіонах-виробниках. Міжнародні ціни на вершкове масло та сухе знежирене молоко зросли, а котирування на олію досягли історичного максимуму.

Індекс цін на м'ясо ФАО у серпні склав у середньому 119,5 пунктів, що на 0,7% нижче, ніж у липні, але все ще на 3,7% вище відповідного значення минулого року.

Значення індексу цін на цукор ФАО у серпні становило 113,9 пунктів, що на 4,7 відсотка нижче, ніж у липні, і на 23,2% нижче, ніж роком раніше, досягнувши найнижчого рівня з жовтня 2022 року.

Вплив на Україну

Зазначимо, за даними НБУ, у серпні ціни на експорт з України – пшеницю та кукурудзу – знижувалися. Активне постачання дешевого зерна з Чорноморського регіону (зокрема, через заборону імпорту Туреччиною, Казахстаном, Пакистаном) на тлі високої пропозиції з боку країн Латинської Америки та США з надлишком задовольнили світовий попит, незважаючи на поганий урожай у країнах ЄС.

Мінагрополітики прогнозує втрату частини врожаю через сильну спеку та посуху влітку 2024 року. Урожай ранніх зернових скоротиться на 5%, пізні культури втратять близько 15%.