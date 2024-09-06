Мировые цены на продовольствие снизились: что подешевело за последний месяц

Мировые цены на продовольствие в августе 2024 года снова снизились. Снижение цен на сахар, мясо и зерновые перевесило рост цен на растительные масла и молочные продукты, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит публикация продовольственного агентства ООН (ФАО).

Индекс цен на продовольствие ФАО в августе 2024 года составил 120,7 пункта, что незначительно ниже пересмотренного показателя за июль.

Индекс в августе был на 1,1% ниже соответствующего значения год назад и на 24,7% процента ниже пикового значения в 160,3 пункта, достигнутого в марте 2022 года после российского вторжения в Украину.

Значение индекса цен на зерновые ФАО в августе составило 110,1 пункта, что на 0,5% ниже значения в июле и на 11,9% ниже значения в августе 2023 года. Мировые экспортные цены на пшеницу снизились по сравнению с предыдущим месяцем, что отражает вялый международный спрос и сильную конкуренцию среди экспортеров, особенно со стороны поставок из Черного моря по конкурентоспособным ценам.

Индекс цен на растительные масла ФАО в августе составил в среднем 136,0 пунктов, что на 0,8% выше предыдущего месяца и достигло самого высокого уровня с января 2023 года. Незначительный рост в первую очередь отразил более высокие мировые цены на пальмовое масло, более чем компенсировав более низкие котировки соевого, подсолнечного и рапсового масла.

Значение индекса цен на молочные продукты ФАО в августе составило 130,6 пункта, что на 2,2% выше, чем в июле, и на 14,2% выше соответствующего значения годом ранее. Международные котировки цен на все молочные продукты выросли в августе, при этом цены на цельное сухое молоко выросли больше всего из-за резкого роста спроса на импорт спотовых поставок и ограниченных запасов в основных регионах-производителях. Международные цены на сливочное масло и сухое обезжиренное молоко выросли, а котировки на масло достигли исторического максимума

Индекс цен на мясо ФАО в августе составил в среднем 119,5 пунктов, что на 0,7% ниже, чем в июле, но все еще на 3,7% выше соответствующего значения прошлого года.

Значение индекса цен на сахар ФАО в августе составило 113,9 пункта, что на 4,7 процента ниже, чем в июле, и на 23,2% ниже, чем годом ранее, достигнув самого низкого уровня с октября 2022 года.

Влияние на Украину

Отметим, по данным НБУ, в августе цены на экспорт из Украины - пшеницу и кукурузу - снижались. Активная поставка дешевого зерна из Черноморского региона (в частности, из-за действия запрета на импорт Турцией, Казахстаном, Пакистана) на фоне высокого предложения со стороны стран Латинской Америки и США с избытком удовлетворили мировой спрос, несмотря на плохой урожай в странах ЕС.

Минагрополитики прогнозирует потерю части урожая из-за сильной жары и засухи летом 2024 года. Урожай ранних зерновых сократится на 5%, поздние культуры потеряют около 15%.