Генсек НАТО закликав посилити допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників по Альянсу посилити військову допомогу для України під час "цієї важкої фази війни", а також відзначив важливість чергової зустрічі Контактної групи з оборони України у Рамштайні, на якій, зокрема, особисто присутній президент Володимир Зеленський.﻿ Про це він заявив сьогодні в Осло під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре, повідомляє Європейська правда.

Столтенберг зазначив, що такі зустрічі, як та, що проходить 6 вересня у Німеччині – приносять великі зміни на полі бою та рятують життя українців.

"Але Україна потребує більше військової підтримки вже зараз. Найшвидшим шляхом для завершення цієї війни є надання зброї для України", – наголосив він.

За його словами, керівник Кремля Владімір Путін має усвідомити, що він не зможе перемогти на полі бою, прийняти умови справедливого та тривалого миру й той факт, що Україна є суверенною та незалежною державою.

"Я закликав всіх союзників продовжувати бойову підтримку, особливо у під час цієї важкої фази війни", – додав Столтенберг.