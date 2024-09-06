Генсек НАТО призвал усилить помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Альянсу усилить военную помощь Украине во время "этой тяжелой фазы войны", а также отметил важность очередной встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", на которой, в частности, лично присутствует президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил сегодня в Осло во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, сообщает Европейская правда.

Столтенберг отметил, что такие встречи, как та, что проходит 6 сентября в Германии, приносят большие изменения на поле боя и спасают жизни украинцев.

"Но Украина нуждается в большей военной поддержке уже сейчас. Самым быстрым путем для завершения этой войны является предоставление оружия для Украины" , – подчеркнул он.

По его словам, руководитель Кремля Владимир Путин должен осознать, что он не сможет победить на поле боя, принять условия справедливого и длительного мира и тот факт, что Украина является суверенным и независимым государством.