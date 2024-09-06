Міністр енергетики: Зима пройде нормально, якщо не буде обстрілів

Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення за відсутності нових важких ударів РФ по енергетиці. Такий прогноз дав міністр енергетики Герман Галущенко під час виступу у Верховній Раді, повідомляє Економічна правда.

"Якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, ми пройдемо цю зиму в нормальному режимі. Якщо вони будуть, то, безумовно, передбачити вплив на систему таких ударів на сьогодні складно" , - сказав він.

За його словами, всі оцінки проходження осінньо-зимового періоду щодо того, що "20 годин або 18 годин не буде світла", дуже умовні й не мають нічого спільного з реальністю.

Нагадаємо, за оптимістичним сценарієм світла взимку може не бути до 12 годин на добу, за песимістичним - до 20 годин, йдеться у прогнозі ЦПД.