Министр энергетики: Зима пройдет нормально, если не будет обстрелов

Украина пройдет зиму в нормальном режиме электрообеспечения при отсутствии новых тяжелых ударов РФ по энергетике. Такой прогноз дал министр энергетики Герман Галущенко во время выступления в Верховной Раде, сообщает Экономическая правда.

"Если не будет ударов, которые критически повлияют на энергосистему, мы пройдем эту зиму в нормальном режиме. Если они будут, то, безусловно, предсказать влияние на систему таких ударов на сегодня сложно" , - сказал он.

По его словам, все оценки прохождения ОЗП относительно того, что "20 часов или 18 часов не будет света", очень условны и не имеют ничего общего с реальностью.

Напомним, по оптимистическому сценарию света зимой может не быть до 12 часов в сутки, по пессимистическому - до 20 часов, говорится в прогнозе ЦПД.