Південна Корея розгортає системи для захисту від безпілотників з КНДР

Південнокорейське міністерство оборони повідомило про розгортання інтегрованої системи боротьби з північнокорейськими безпілотниками, повідомляє Лівий берег.

Повідомляється, що військові планують спочатку розгорнути близько 20 систем у підрозділах під командуванням Столичної оборони та інших, які відповідають за захист ключових районів.

На такий крок Південна Корея пішла після того, як п’ять північнокорейських безпілотників перетнули кордон у грудні 2022 року, причому один із них увійшов у Сеул. Військовим не вдалося перехопити жодного з них.

Інтегрована система складається з різноманітного обладнання, включно з радіолокаторами та засобами перешкод сигналу дронів, завдяки чому вона здатна виявляти, відстежувати та збивати безпілотні транспортні засоби.

На початку серпня Північна Корея розгорнула на кордоні 250 установок для пуску балістичних ракет.

Тим часом Південна Корея планує збільшити оборонний бюджет на наступний рік до $46,3 млрд.