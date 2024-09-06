Южная Корея развертывает системы для защиты от беспилотников из КНДР

Южнокорейское министерство обороны сообщило о развертывании интегрированной системы борьбы с северокорейскими беспилотниками, сообщает Левый берег.

Сообщается, что военные планируют сначала развернуть около 20 систем в подразделениях под командованием Столичной обороны и других, отвечающих за защиту ключевых районов.

На такой шаг Южная Корея пошла после того, как пять северокорейских беспилотников пересекли границу в декабре 2022 года, причем один из них вошел в Сеул. Военным не удалось перехватить ни одного из них.

Интегрированная система состоит из разнообразного оборудования, включая радиолокаторы и средства помех сигнала дронов, благодаря чему она способна обнаруживать, отслеживать и сбивать беспилотные транспортные средства.

В начале августа Северная Корея развернула на границе 250 установок для запуска баллистических ракет.

Между тем, Южная Корея планирует увеличить оборонный бюджет на следующий год до $46,3 млрд.