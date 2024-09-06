Україна поступово перебирає на себе ініціативу на полі бою – Пентагон

Україна поступово "перебирає на себе ініціативу" на фронті, хоча Росія продовжує тиснути на Донбасі, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на початку зустрічі Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, повідомляє Радіо Свобода.

Чинна зустріч, за словами американського міністра, відбувається у "динамічний і критичний момент", коли час відіграє важливу роль.

"Україна продовжує поступово перебирати на себе ініціативу на полі бою. ЗСУ наразі проводять операцію в Курській області. Кремлівська армія агресії зараз в обороні на своїй власній землі" , – зауважив Остін.

Водночас визнав він, "Москва продовжує свій наступ на сході України, особливо навколо Покровська". Президент РФ Володимир Путін, за словами Остіна, "також перегруповує свої війська біля Курська; Кремль продовжує бомбардувати українські міста та мирне населення".

"Але Україна відмовляється схилитися" , – підкреслив політик.

Президент Володимир Зеленський прибув на авіабазу "Рамштайн" для участі в засіданні групи, яка об’єднує країни-постачальники зброї в Україну.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Сполучені Штати зібрали союзників-однодумців на авіабазі в німецькому Рамштайні. Союзникам вдалося створити групу з приблизно 50 країн, які регулярно зустрічаються, щоб відповідати запитам Києва на постачання необхідної для захисту від російської агресії зброї.

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