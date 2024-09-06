Украина постепенно берет на себя инициативу на поле боя – Пентагон
Украина постепенно "перебирает на себя инициативу" на фронте, хотя Россия продолжает давить на Донбассе, сообщил министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии, сообщает Радио Свобода.
Действующая встреча, по словам американского министра, проходит в "динамический и критический момент", когда время играет немаловажную роль.
"Украина продолжает постепенно перебирать на себя инициативу на поле боя. ВСУ сейчас проводят операцию в Курской области. Кремлевская армия агрессии сейчас в обороне на своей собственной земле", – отметил Остин.
В то же время признал он, "Москва продолжает свое наступление на востоке Украины, особенно вокруг Покровска". Президент РФ Владимир Путин, по словам Остина, "также перегруппировывает свои войска у Курска; Кремль продолжает бомбить украинские города и мирное население".
"Но Украина отказывается склониться", – подчеркнул политик.
Президент Владимир Зеленский прибыл на авиабазу "Рамштайн" для участия в заседании группы, объединяющей страны-поставщики оружия в Украину.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Соединенные Штаты собрали союзников-единомышленников на авиабазе в немецком Рамштайне. Союзникам удалось создать группу из примерно 50 стран, регулярно встречающихся, чтобы отвечать запросам Киева на поставку необходимого для защиты от российской агрессии оружия.
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