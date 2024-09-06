Україна веде переговори з ЄС про збільшення імпорту електроенергії – Шмигаль

Україна веде діалог із європейськими партнерами щодо розширення імпорту електроенергії з 1,7 до 2,2 ГВт. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

"Ведемо з партнерами діалог про розширення можливостей імпорту електроенергії від 1,7 до 2,2 ГВт встановленої потужності через наші інтерконектори з Європою" , - сказав він.

Шмигаль зазначив, що у питанні енергетики уряд прагне компенсувати втрати, яких завдала Росія. Зокрема, відновлює об'єкти, які підлягають відбудові. Також триває розбудова децентралізованої генерації. Глава уряду нагадав, що для цього Кабмін запустив три типи програм.

"Для громадян – це кредити на встановлення сонячних та вітрових установок. Кожне домогосподарство може стати енергоефективним. Також є можливість отримати кредити і гранти для ОСББ. Багатоквартирні будинки мусять бути енергетично стійкими" , - сказав він.

За його словами, для малого і середнього бізнесу доступні позики за програмою 5-7-9%. Водночас великий бізнес може скористатися кредитами під 14-16% річних під заставу придбаного енергетичного обладнання.

Шмигаль додав, що Україна акумулює міжнародну допомогу, зокрема, обладнання, генератори, когенераційні установки. Також, за його словами, йдеться про кошти Фонду підтримки енергетики України.