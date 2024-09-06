Украина ведет переговоры с ЕС об увеличении импорта электроэнергии – Шмыгаль

Украина ведет диалог с европейскими партнерами по расширению импорта электроэнергии с 1,7 до 2,2 ГВт. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

"Ведем с партнерами диалог о расширении возможностей импорта электроэнергии от 1,7 до 2,2 ГВт установленной мощности через наши интерконнекторы с Европой" , - сказал он.

Шмигаль отметил, что в вопросе энергетики правительство стремится компенсировать потери, которые нанесла Россия. В частности, восстанавливает объекты, подлежащие восстановлению. Также продолжается развитие децентрализованной генерации. Глава правительства напомнил, что для этого Кабмин запустил три типа программ.

"Для граждан - это кредиты на установку солнечных и ветровых установок. Каждое домохозяйство может стать энергоэффективным. Также есть возможность получить кредиты и гранты для ОСМД. Многоквартирные дома должны быть энергетически устойчивыми" , - сказал он.

По его словам, для малого и среднего бизнеса доступны ссуды по программе 5-7-9%. В то же время, крупный бизнес может воспользоваться кредитами под 14-16% годовых под залог приобретенного энергетического оборудования.

Шмигаль добавил, что Украина аккумулирует международную помощь, в частности оборудование, генераторы, когенерационные установки. Также, по его словам, речь идет о средствах Фонда поддержки энергетики Украины.