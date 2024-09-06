Галущенко про обіцяний гігават: вже встановлені сотні мегават генерації

В Україні вже встановлено сотні МВт потужностей з анонсованого Зеленським 1 ГВт генерації на 2024 рік. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Економічна правда.

"На сьогодні вже встановлені в сотнях мегават, профінансовано обладнання десь близько на 600 мегават, навіть більше, на 600 мегават, яке вже є частково в Україні й частково є в дорозі" , - заявив він.

За його словами, є чіткий план і графіки робіт, який реалізується низкою держкомпаній України.

Довідка. 1 гігават (ГВт) дорівнює 1 тисячі мегават (МВт).

Раніше Галущенко Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення за відсутності нових важких ударів РФ по енергетиці, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За оптимістичним сценарієм світла взимку може не бути до 12 годин на добу, за песимістичним - до 20 годин, йдеться у прогнозі ЦПД.