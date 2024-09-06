Галущенко об обещанном гигаватте: уже установлены сотни мегаватт генерации

В Украине уже установлены сотни МВт мощностей из анонсированного Зеленским 1 ГВт генерации на 2024 год. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Экономическая правда.

"На сегодня уже установлены в сотнях мегаватт, профинансировано оборудование где-то около 600 мегаватт, даже больше, на 600 мегаватт, которое уже есть частично в Украине и частично есть в пути" , - заявил он.

По его словам, есть четкий план и графики работ, который реализуется рядом госкомпаний Украины.

Справка. 1 гигаватт (ГВт) равен 1 тысяче мегаватт (МВт).

Ранее Галущенко Украина пройдет зиму в нормальном режиме электрообеспечения при отсутствии новых тяжелых ударов РФ по энергетике, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По оптимистическому сценарию света зимой может не быть до 12 часов в сутки, по пессимистическому - до 20 часов, говорится в прогнозе ЦПД.