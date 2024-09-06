WSJ: Союзники переглядають доцільність швидкого навчання пілотів через катастрофу F-16

Західні союзники України обговорюють доцільність рішення Києва розгорнути винищувачі F-16 у зоні бойових дій після того, як один із літаків потрапив у авіатрощу, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на слова ознайомлених американських співрозмовників, які говорили на умовах анонімності/

Як розповіли журналісти, зараз західні офіційні особи обговорюють мудрість рішення України розгорнути нові винищувачі в бойових діях лише через кілька тижнів після того, як вони вперше прибули в країну, і відправити пілотів, які мали обмежені години підготовки на передовому літаку.

Видання зазначило, що західні пілоти, навіть після завершення навчання, часто літають протягом багатьох місяців зі своїми підрозділами та на навчаннях, перш ніж спробувати виконати складні місії в зонах бойових дій. Українські льотчики натомість швидко вирушили з навчань на поле бою.

"Катастрофа показує, що відбувається, коли ви намагаєтеся поквапити події", – заявив один з співрозмовників видання.

Водночас журналісти зауважили, що наразі немає планів коригувати поточну програму підготовки українських пілотів.

Видання нагадало, що слідчі досі не знають точної причини катастрофи. Проте, однією з версій є те, що російська ракета вибухнула поблизу F-16.

Консультацію у розслідуванні Україні надають американські радники, зазначили журналісти. Слідчі розглядають супутникові зображення, реєстратори польотних даних та іншу інформацію, щоб прийняти остаточне рішення, повідомили журналістам чиновники США.

Спочатку про аварію F-16 повідомили кілька західних ЗМІ, які посилались на джерела з українського та американського боку.

Тоді стало відомо про те, що F-16 брали участь у відбитті однієї з найбільш масованих повітряних атак Росії на Україну саме 26 серпня.

Ввечері 29 серпня Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив катастрофу винищувача F-16 під час відбиття однієї з повітряних атак Росії.