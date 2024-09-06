Нового очільника МЗС України запросять на засідання Ради міністрів ЄС – Боррель

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель пообіцяв запросити на Раду голів МЗС нового міністра Андрія Сибігу, повідомляє Суспільне.

Про нового главу МЗС України європосадовець відгукнувся як про досвідченого дипломата.

"Я знаю його. Він має глибоке розуміння тематики, і я впевнений, що він буде надійним та ефективним дипломатичним керівником" , — говорить Боррель.

Андрія Сибігу запросять на наступне засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Зрештою, високий представник нагадав, що його каденція також закінчується через місяць, і на його посаду прийде Кая Каллас.