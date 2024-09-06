Нового главу МИД Украины пригласят на заседание Совета министров ЕС – Боррель

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал пригласить на Совет глав МИД нового министра Андрея Сибига, сообщает Суспільне.

О новом главе МИД Украины еврочиновник отозвался как об опытном дипломате.

"Я знаю его. У него глубокое понимание тематики, и я уверен, что он будет надежным и эффективным дипломатическим руководителем" , — говорит Боррель.

Андрея Сибигу пригласят на следующее заседание Совета министров иностранных дел ЕС.

В конце концов высокий представитель напомнил, что его каденция также заканчивается через месяц, и на его должность придет Кайя Каллас.