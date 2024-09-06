До Києва прибув спецпредставник США з економічного відновлення України

У п’ятницю в.о. спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступник держсекретаря США Річард Верма прибув із візитом до Києва. Про це розповіла посол США в України Бріджит Брінк, повідомляє Укрінформ.

"Рада знову вітати у Києві заступника держсекретаря США Річарда Верму!" , – написала Брінк.

Дипломат зазначила, що Верма прибув до української столиці разом із представниками приватного сектора з трьох компаній, щоб обговорити підтримку Сполучених Штатів у відновленні економіки України.

Брінк поінформувала, що до Києва прибули представники компанії Aon, яка спеціалізується на консультаціях у сфері страхування, компанії Jacobs Solutions, яка надає професійні технічні послуги, а також компанії Day & Zimmermann, що спеціалізується на будівництві, проектуванні та виробництві боєприпасів.