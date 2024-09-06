В Киев прибыл спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины

В пятницу исполняющий обязанности спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины, заместитель госсекретаря США Ричард Верма прибыл с визитом в Киев. Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает Укринформ.

"Рада снова приветствовать в Киеве заместителя госсекретаря США Ричарда Верму!" , - написала Бринк.

Дипломат отметила, что Верма прибыл в украинскую столицу вместе с представителями частного сектора из трех компаний, чтобы обсудить поддержку Соединенных Штатов в восстановлении экономики Украины.

Бринк проинформировала, что в Киев прибыли представители компании Aon, специализирующейся на консультациях в сфере страхования, компании Jacobs Solutions, предоставляющей профессиональные технические услуги, а также компании Day & Zimmermann, специализирующейся на строительстве, проектировании и производстве боеприпасов.