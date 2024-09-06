МЗС України закликало світову спільноту засудити страти українських військовополонених

Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту рішуче засудити черговий воєнний злочин окупаційної армії Росії після інформації про нові вбивства українських військовополонених росіянами. З посиланням на пресслужбу міністерства, повідомляє Новое время.

«Ми шоковані жахливими кадрами, отриманими телеканалом CNN, на яких видно, як росіяни холоднокровно вбивають українських солдатів, що здаються в полон. Цей воєнний злочин є частиною триваючих грубих порушень Росією міжнародного гуманітарного права. Російське варварство є ганьбою для людства» , — заявив спікер міністерства Георгій Тихий.

Речник закликав всі держави та міжнародні організації рішуче засудити систематичні вбивства та катування Росією українських військовополонених. Він також підкреслив необхідність консолідувати всі зусилля для повернення всіх незаконно утримуваних осіб із Росії в Україну.

Раніше американський телеканал CNN опублікував два нових відеозаписи випадків страт українських військових.

Перше відео було знято з українського дрона в серпні 2024 року на Покровському напрямку. Троє військових ЗСУ вочевидь здалися в полон після того, як їхні окопи захопили. Однак росіяни розстріляли полонених.

Друге відео фіксує страту ще трьох полонених біля Роботиного в Запорізькій області і було знято в травні 2024 року.

Офіс Генерального прокурора України повідомив, що розслідує щонайменше 28 інцидентів з початку вторгнення РФ, коли російські військові розстріляли на фронті щойно захоплених в полон беззбройних українських військових.