МИД Украины призвало мировое сообщество осудить казни украинских военнопленных

Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество решительно осудить очередное военное преступление оккупационной армии России после информации о новых убийствах украинских военнопленных россиянами.﻿ Со ссылкой на пресс-службу министерства, сообщает Новое время.

«Мы шокированы ужасными кадрами, полученными телеканалом CNN, на которых видно, как россияне хладнокровно убивают украинских солдат, сдающихся в плен. Это военное преступление является частью продолжающихся грубых нарушений Россией международного гуманитарного права. Российское варварство является позором для человечества» , — заявил спикер министерства Георгий Тихий.

Спикер призвал все государства и международные организации решительно осудить систематические убийства и пытки Россией украинских военнопленных. Он также подчеркнул необходимость консолидировать все усилия для возвращения всех незаконно удерживаемых лиц из России в Украину.

Ранее американский телеканал CNN опубликовал две новые видеозаписи случаев казней украинских военных.

Первое видео было снято с украинского дрона в августе 2024 года на Покровском направлении. Трое военных ВСУ очевидно сдались в плен после того, как их окопы захватили. Однако россияне расстреляли пленных.

Второе видео фиксирует казнь еще трех пленных возле Роботино в Запорожской области и было снято в мае 2024 года.

Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что расследует по меньшей мере 28 инцидентов с начала вторжения РФ, когда российские военные расстреляли на фронте только что захваченных в плен безоружных украинских военных.