Нідерланди анонсували допомогу Україні з ракетами та обслуговуванням F-16

Нідерланди передадуть обладнання та матеріали для технічного обслуговування українських винищувачів F-16. Україна також отримає ракети класу "повітря-повітря".﻿ З посиланням на сайт міністерства оборони Нідерландів, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як зазначили у відомстві, Нідерланди нададуть допомоги на суму в 80 мільйонів євро. Частина коштів буде направлена на допоміжні матеріали та запасні частини для обслуговування F-16, інакше вони не зможуть літати.

"Крім великої кількості запасних частин, сюди входять генератори, невеликі транспортні засоби, основні матеріали для обслуговування, спеціальні інструменти та драбини. За допомогою ракет класу "повітря-повітря" Україна може збивати ворожі літаки" , - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

Водночас, він не розкрив деталей щодо кількості та типу наданого озброєння, а також термінів постачання.

Наприкінці липня цього року Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів. В той же час Нідерланди пообіцяли передати 300 млн євро на боєприпаси для винищувачів F-16.

Днями прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф під час першого візиту до України оголосив про новий пакет допомоги. Його розмір - понад 200 мільйонів євро.