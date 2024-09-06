Нидерланды анонсировали помощь Украине с ракетами и обслуживанием F-16

Нидерланды передадут оборудование и материалы по техническому обслуживанию украинских истребителей F-16. Украина также получит ракеты класса "воздух-воздух".﻿ Со ссылкой на сайт министерства обороны Нидерландов, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как отметили в ведомстве, Нидерланды окажут помощь на сумму в 80 миллионов евро. Часть средств будет направлена на вспомогательные материалы и запасные части для обслуживания F-16, в противном случае они не смогут летать.

"Помимо большого количества запасных частей, сюда входят генераторы, небольшие транспортные средства, основные материалы для обслуживания, специальные инструменты и стремянки. С помощью ракет класса "воздух-воздух" Украина может сбивать вражеские самолеты" , - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

В то же время он не раскрыл детали относительно количества и типа предоставленного вооружения, а также сроков поставки.

В конце июля этого года Украина получила первый истребитель F-16 от Нидерландов. В то же время Нидерланды пообещали передать 300 млн. евро на боеприпасы для истребителей F-16.

На днях премьер-министр Нидерландов Дик Схоф во время первого визита в Украину объявил о новом пакете помощи. Его размер – более 200 миллионов евро.