США та Україна створюють альтернативу системам С-300 та ракетам класу "повітря-повітря"

США та Україна за сприяння кількох європейських компаній зараз розробляють заміну зенітно-ракетним комплексам С-300 і ракетам Р-27. Про це на засіданні Рамштайну заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє Ліга.net.

"Тим часом США за сприяння низки європейських компаній спільно з Україною розробляють і створюють заміну зенітно-ракетному комплексу С-300, а також ракеті класу "повітря-повітря" Р-27" , – сказав він.

На додаток до цього США виділили понад $200 млн, щоб купити компоненти для виробництва БпЛА і систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) в Україні, які вже розгорнуті.

"По суті, наші національні директори з озброєнь працюють спільно з коаліціями за можливостями, щоб задовольнити ці потреби та прискорити постачання. Тому я з нетерпінням чекаю на обговорення шляхів зміцнення української оборонно-промислової бази, а також нашої власної та союзників" , – сказав Остін.

Він додав, що союзники мають уже зараз посилити свою підтримку України, оскільки напередодні зими Росія лише нарощує атаки. Україна має продовжувати нарощувати власне виробництво зброї та союзники вже підтримують ці процеси.

"Цей критичний час має суттєве значення, особливо з наближенням зими, і ми всі маємо посилити нашу підтримку та зробити це швидко" , – резюмував глава Пентагону.

ДОВІДКА. С-300 – зенітно-ракетний комплекс, розроблений у СРСР. Має низку модифікацій, частина яких була розроблена вже в Росії після розпаду Радянського Союзу. Залежно від модифікації ЗРК і типу ракет, що застосовуються, дальність стрільби може становити до 300 км.Комплекси С-300 офіційно знаходяться на озброєнні в Росії, Україні, Азербайджані, Алжирі, Вірменії, Болгарії, Білорусі, Ірані, Казахстані, Китаї, Кіпрі та Сирії.