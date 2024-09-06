США и Украина создают альтернативу системам С-300 и ракетам класса "воздух-воздух"

США и Украина при содействии нескольких европейских компаний сейчас разрабатывают замену зенитно-ракетным комплексам С-300 и ракетам Р-27. Об этом на заседании Рамштайн 6 сентября заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает Лига.net.

"Тем временем США при содействии ряда европейских компаний совместно с Украиной разрабатывают и создают замену зенитно-ракетному комплексу С-300, а также ракете класса "воздух-воздух" Р-27" , — сказал он.

В добавок к этому США выделили свыше $200 млн, чтобы закупить компоненты для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Украине, которые уже развернуты.

"По сути, наши национальные директора по вооружениям работают совместно с коалициями по возможностям, чтобы удовлетворить эти потребности и ускорить поставки. Поэтому я с нетерпением жду обсуждения путей укрепления украинской оборонно-промышленной базы, а также нашей собственной и союзников" , – сказал Остин.

Он добавил, что союзники должны уже сейчас усилить свою поддержку Украины, так как в преддверии зимы Россия только наращивает атаки. Украина должна продолжать наращивать собственное производство оружия и союзники уже поддерживают эти процессы.

"Это критическое время имеет существенное значение, особенно с приближением зимы, и мы все должны усилить нашу поддержку и сделать это быстро" , – резюмировал глава Пентагона.

СПРАВКА. С-300 – зенитно-ракетный комплекс, разработанный в СССР. Обладает рядом модификаций, часть которых была разработана уже в России после распада Советского Союза. В зависимости от модификации ЗРК и типа применяемых ракет, дальность стрельбы может составлять до 300 км.Комплексы С-300 официально находятся на вооружении в России, Украине, Азербайджане, Алжире, Армении, Болгарии, Беларуси, Иране, Казахстане, Китае, Кипре и Сирии.