Суд продовжив Шуфричу арешт на два місяці

Суд продовжив дію запобіжного заходу для народного депутата Нестора Шуфрича. Він залишиться під арештом ще щонайменше два місяці.﻿ З посиланням на коментар спікера Офісу генпрокурора України Надія Максимець, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд м. Києва у порядку ст. 199 КПК України продовжив термін перебування обвинуваченого під вартою на 60 діб" , - розповіла Максимець.

Вона уточнила, що запобіжний захід для Шуфрича діятиме щонайменше до 4 листопада.

При цьому джерело РБК-Україна зазначило, що під час судового засідання захист намагався зірвати розгляд необґрунтованими відведеннями, перервами та симуляцією стану здоров'я. На цьому тлі викликали "швидку".

Нагадаємо, 15 вересня 2023 року народному депутату Нестору Шуфричу обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Парламентарі підозрюють у держзраді. За інформацією правоохоронців, він працював на Володимира Сівковича - колишнього секретаря РНБО, який виявився агентом ФСБ РФ. Сівкович координував агентуру РФ в Україні.

Також, як повідомляли тоді джерела РБК-Україна, під час обшуків у Шуфрича знайшли документ, в якому було вказано схему "автономії" Донецької та Луганської областей.

Запобіжний захід для Шуфрича з того часу неодноразово продовжували.