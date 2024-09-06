Суд продлил Шуфричу арест на два месяца
Суд продлил действие меры пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича. Он останется под арестом еще по меньшей мере два месяца. Со ссылкой на комментарий спикера Офиса генпрокурора Украины Надежды Максимец, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
"По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора Печерский районный суд г. Киева в порядке ст. 199 УПК РФ продлил срок нахождения обвиняемого под стражей на 60 суток", - рассказала Максимец.
Она уточнила, что мера пресечения для Шуфрича будет действовать по меньшей мере до 4 ноября.
При этом источник РБК-Украина отметил, что во время судебного заседания защита пыталась сорвать рассмотрение необоснованными отводами, перерывами и симуляцией состояния здоровья. На этом фоне вызывали "скорую".
Напомним, 15 сентября 2023 года народному депутату Нестору Шуфричу избрали меру пресечения в виде ареста.
Парламентария подозревают в госизмене. По информации правоохранителей, он работал на Владимира Сивковича - бывшего секретаря СНБО, который оказался агентом ФСБ РФ. Сивкович координировал агентуру РФ в Украине.
Также, как сообщали тогда источники РБК-Украина, в ходе обысков у Шуфрича нашли документ, в котором была указана схема "автономии" Донецкой и Луганской областей.
Меру пресечения для Шуфрича с тех пор неоднократно продлевали.