Суд продлил Шуфричу арест на два месяца

Суд продлил действие меры пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича. Он останется под арестом еще по меньшей мере два месяца.﻿ Со ссылкой на комментарий спикера Офиса генпрокурора Украины Надежды Максимец, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора Печерский районный суд г. Киева в порядке ст. 199 УПК РФ продлил срок нахождения обвиняемого под стражей на 60 суток" , - рассказала Максимец.

Она уточнила, что мера пресечения для Шуфрича будет действовать по меньшей мере до 4 ноября.

При этом источник РБК-Украина отметил, что во время судебного заседания защита пыталась сорвать рассмотрение необоснованными отводами, перерывами и симуляцией состояния здоровья. На этом фоне вызывали "скорую".

Напомним, 15 сентября 2023 года народному депутату Нестору Шуфричу избрали меру пресечения в виде ареста.

Парламентария подозревают в госизмене. По информации правоохранителей, он работал на Владимира Сивковича - бывшего секретаря СНБО, который оказался агентом ФСБ РФ. Сивкович координировал агентуру РФ в Украине.

Также, как сообщали тогда источники РБК-Украина, в ходе обысков у Шуфрича нашли документ, в котором была указана схема "автономии" Донецкой и Луганской областей.

Меру пресечения для Шуфрича с тех пор неоднократно продлевали.