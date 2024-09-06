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В Пентагоні розповіли, що ввійде до пакету на $250 млн для України

В Пентагоні розповіли, що ввійде до пакету на $250 млн для України
Фото: flickr

США офіційно оголосили про надання нового пакета зброї Україні на $250 млн. Він містить ракети для ППО, боєприпаси для HIMARS, бронетехніку та іншу зброю. З посиланням на пресслужбу Пентагону, повідомляє Корреспондент.

"Пакет допомоги за президентським розпорядженням (PDA), орієнтовна вартість якого становить $250 млн, забезпечить Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб", – йдеться у повідомленні.

Так, для потреб ЗСУ будуть надані:

  • ракети RIM-7 і забезпечення ППО;
  • ракети Stinger;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронетранспортери M113;
  • протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
  • боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  • патрульні катери;
  • морське навчальне обладнання;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Вказано, що це вже 65 пакет військової допомоги, який буде надано адміністрацією президента США Джо Байдена з запасів Пентагону для України з серпня 2021 року.

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