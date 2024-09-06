В Пентагоне рассказали, что войдет в пакет на $250 млн для Украины

США официально объявили о предоставлении нового пакета оружия Украине на $250 млн. Он содержит ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, бронетехнику и другое оружие. Со ссылкой на пресс-службу Пентагона, сообщает Корреспондент.

"Пакет помощи по президентскому распоряжению (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет $250 млн, обеспечит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей" , - говорится в сообщении.

Так, для нужд ВСУ будут предоставлены:

ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО;

ракеты Stinger;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры M113;

противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

патрульные катера;

морское обучающее оборудование;

взрывное оборудование и боеприпасы;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Указано, что это уже 65-й пакет военной помощи, который будет предоставлен администрацией президента США Джо Байдена по запасам Пентагона для Украины с августа 2021 года.