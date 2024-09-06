В Пентагоне рассказали, что войдет в пакет на $250 млн для Украины
США официально объявили о предоставлении нового пакета оружия Украине на $250 млн. Он содержит ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, бронетехнику и другое оружие. Со ссылкой на пресс-службу Пентагона, сообщает Корреспондент.
"Пакет помощи по президентскому распоряжению (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет $250 млн, обеспечит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей", - говорится в сообщении.
Так, для нужд ВСУ будут предоставлены:
- ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО;
- ракеты Stinger;
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- боевые машины пехоты Bradley;
- бронетранспортеры M113;
- противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);
- боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- патрульные катера;
- морское обучающее оборудование;
- взрывное оборудование и боеприпасы;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
Указано, что это уже 65-й пакет военной помощи, который будет предоставлен администрацией президента США Джо Байдена по запасам Пентагона для Украины с августа 2021 года.