Зеленський обговорив із Шольцом підготовку до другого Саміту миру
Український президент Володимир Зеленський зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом — вони обговорили підготовку до другого Саміту миру. З посиланням на соцмережі голови держави, повідомляє Ділова столиця.
"Дякую за надання Україні комплексної допомоги, насамперед військової, від початку повномасштабного російського вторгнення. Це дуже важливо. Саме це є фундаментом нашої успішної боротьби за незалежність України. Дякую за лідерство в посиленні нашої ППО, що зберігає життя українців", — підкреслив Зеленський.
Він також зауважив, що під час зустрічі вони з Шольцом обговорили імплементацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.
"Дякую, що разом робимо все для того, щоб наблизити справедливий мир", — підсумував він.