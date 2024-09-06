Зеленський обговорив із Шольцом підготовку до другого Саміту миру

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом — вони обговорили підготовку до другого Саміту миру﻿. З посиланням на соцмережі голови держави, повідомляє Ділова столиця.

"Дякую за надання Україні комплексної допомоги, насамперед військової, від початку повномасштабного російського вторгнення. Це дуже важливо. Саме це є фундаментом нашої успішної боротьби за незалежність України. Дякую за лідерство в посиленні нашої ППО, що зберігає життя українців" , — підкреслив Зеленський.

Він також зауважив, що під час зустрічі вони з Шольцом обговорили імплементацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.