Зеленский обсудил с Шольцем подготовку ко второму Саммиту мира

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с немецким канцлером Олафом Шольцем — они обсудили подготовку ко второму Саммиту мира.﻿ Со ссылкой на соцсети главы государства, сообщает Деловая столица.

"Спасибо за оказание Украине комплексной помощи, прежде всего военной, с начала полномасштабного российского вторжения. Это очень важно. Именно это фундамент нашей успешной борьбы за независимость Украины. Спасибо за лидерство в усилении нашей ПВО, которая сохраняет жизнь украинцев" , — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что во время встречи они с Шольцем обсудили имплементацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира.