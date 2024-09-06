Зеленский обсудил с Шольцем подготовку ко второму Саммиту мира
Украинский президент Владимир Зеленский встретился с немецким канцлером Олафом Шольцем — они обсудили подготовку ко второму Саммиту мира. Со ссылкой на соцсети главы государства, сообщает Деловая столица.
"Спасибо за оказание Украине комплексной помощи, прежде всего военной, с начала полномасштабного российского вторжения. Это очень важно. Именно это фундамент нашей успешной борьбы за независимость Украины. Спасибо за лидерство в усилении нашей ПВО, которая сохраняет жизнь украинцев", — подчеркнул Зеленский.
Он также отметил, что во время встречи они с Шольцем обсудили имплементацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира.
"Спасибо, что вместе делаем все для того, чтобы приблизить справедливый мир", — подытожил он.