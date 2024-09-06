Прокуратура почала розслідувати страту військовополонених ЗСУ під Покровськом

Розпочато розслідування за фактом можливого розстрілу окупантами трьох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області. Про це заявив Офіс генерального прокурора, повідомляє Ліга.net.

За даними ОГП, слідство йде за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За попередніми даними, 27 серпня росіяни вчинили атаку з використанням безпілотника на одну з позицій Збройних Сил України в Покровському районі. Від скинутого на укриття українських захисників запалюваного боєприпасу виникла пожежа.

Окупанти обійшли позицію з трьох боків і під час подальшого бойового зіткнення один з чотирьох військових ЗСУ отримав тяжке поранення. Його побратими, перебуваючи в оточенні й під щільним вогневим контролем ворога, були вимушені здатися в полон.

Військовослужбовці вийшли з пошкодженого укриття і стали на коліна, тримаючи руки за головою. У цей час росіяни відкрили по них вогонь на ураження. Стосовно подальшої долі пораненого дані уточнюються.

"Наразі здійснюється розслідування за фактами можливої страти 73 наших військовополонених російськими військовими. Ми фіксуємо все більше таких випадків – коли агресор демонстративно нехтує нормами міжнародного гуманітарного права. Ретельно розслідуємо кожен факт" , – заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

Фото: Офіс генерального прокурора