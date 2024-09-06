Прокуратура начала расследовать казнь военнопленных ВСУ под Покровском

Начато расследование по факту возможного расстрела оккупантами трех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области. Об этом заявил Офис генерального прокурора, сообщает Лига.net.

По данным ОГП, следствие идет по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством. По предварительным данным, 27 августа россияне совершили атаку с использованием беспилотника на одну из позиций Вооруженных Сил Украины в Покровском районе. От сброшенного на укрытие украинских защитников зажигательного боеприпаса возник пожар.

Оккупанты обошли позицию с трех сторон и во время последующего боевого столкновения один из четырех военных ВСУ получил тяжелое ранение. Другие военные, находясь в окружении и под плотным огневым контролем врага, были вынуждены сдаться в плен.

Военнослужащие вышли из поврежденного укрытия и встали на колени, держа руки за головой. В это время россияне открыли по ним огонь на поражение. Относительно дальнейшей судьбы раненого данные уточняются.

"В настоящее время осуществляется расследование по фактам возможной казни 73 наших военнопленных российскими военными. Мы фиксируем все больше таких случаев – когда агрессор демонстративно пренебрегает нормами международного гуманитарного права. Тщательно расследуем каждый факт" , — заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

Фото: Офис генерального прокурора