Росія готує нові атаки по українськый енергетиці - Шмигаль

Росіяни вже готуються до нових атак по українській енергосистемі. Ймовірно, окупанти знову битимуть ракетами та дронами.﻿ З посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Верховної Ради, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Шмигаль наголосив, що російські військові не дадуть українцям такої "розкоші", як просто жити спокійно.

"Ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої "розкоші" просто жити спокійно, їх терористична і геноцидна політика буде продовжуватись. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі" , - наголосив прем'єр.

Водночас Шмигаль пояснив, що Україна вже втратила половину довоєнного об'єму споживання електроенергії, а саме 9 гігаватів.