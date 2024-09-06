Россия готовит новые атаки по украинской энергетике - Шмыгаль

Россияне уже готовятся к новым атакам по украинской энергосистеме. Вероятно, кафиры снова будут бить ракетами и дронами. Со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Верховной Рады, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Шмыгаль подчеркнул, что российские военные не дадут украинцам такой "роскоши", как просто жить спокойно.

"Мы понимаем, что враг не будет давать нам такой "роскоши" просто жить спокойно, их террористическая и геноцидная политика будет продолжаться. Мы уже знаем разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме" , - подчеркнул премьер.

В то же время Шмыгаль объяснил, что Украина уже потеряла половину довоенного объема потребления электроэнергии, а именно 9 гигаватт.