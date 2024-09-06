Іспанія передасть Україні повну батарею HAWK

Іспанія надасть Україні повну батарею HAWK з шістьма ракетними пусковими установками. Про це у п’ятницю, 6 вересня, повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи у форматі Рамштайн у Німеччині, повідомляє Новое время.

«У відповідь на чіткий запит президента Зеленського щодо систем протиповітряної оборони, міністерка Роблес оголосила про негайне постачання повної батареї HAWK, що включає шість ракетних пускових установок, які Іспанія вже передала та які наразі перебувають у Польщі» , — йдеться в офіційному повідомленні міністерства оборони Іспанії.

Під час обговорення потреб України на засіданні міністерка також детально розповіла про процеси підготовки нової допомоги, постачання матеріалів для української армії та про численні проєкти, що реалізуються іспанською оборонною промисловістю в рамках двосторонньої безпекової угоди з Україною.

Роблес також анонсувала збільшення кількості курсів підготовки ЗСУ на території Іспанії.