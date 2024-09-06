Испания передаст Украине полную батарею HAWK

Испания предоставит Украине полную батарею HAWK с шестью ракетными пусковыми установками. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время заседания Контактной группы в формате Рамштайн в Германии, сообщает Новое время.

«В ответ на четкий запрос президента Зеленского относительно систем противовоздушной обороны, министр Роблес объявила о немедленной поставке полной батареи HAWK, включающей шесть ракетных пусковых установок, которые Испания уже передала и которые сейчас находятся в Польше» , — говорится в официальном сообщении министерства обороны Испании.

При обсуждении потребностей Украины на заседании министр также подробно рассказала о процессах подготовки новой помощи, поставки материалов для украинской армии и о многочисленных проектах, реализуемых испанской оборонной промышленностью в рамках двустороннего соглашения по безопасности с Украиной.

Роблес также анонсировала увеличение количества курсов подготовки ВСУ на территории Испании.