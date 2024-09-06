США тісно співпрацюють із ЗСУ для оборони Покровська - генерал Браун

Уряд США має намір тісно співпрацювати з українськими силами, щоб допомогти ЗСУ обороняти місто Покровськ, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун під час брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України.

Браун підкреслив, що два з половиною роки оборони показують чітку волю українців до боротьби.

«Якщо ви подивитеся на Покровськ, то побачите, що росіяни спрямували туди одні з основних зусиль. Але ми тісно співпрацюємо з українцями, щоб допомогти захистити цей район, а також всю їхню територію» , — сказав він.

Американський генерал зазначив, що захист Покровська є важливим аспектом для України. Також він наголосив на важливості того, щоб українські сили могли продовжувати нарощувати бойову міць не тільки на Донбасі, а й по всьому фронту.