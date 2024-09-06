США тесно сотрудничают с ВСУ для обороны Покровска - генерал Браун

Правительство США намерено тесно сотрудничать с украинскими силами, чтобы помочь ВСУ оборонять город Покровск.﻿, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун во время брифинга после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Браун подчеркнул, что два с половиной года обороны показывают четкую волю украинцев к борьбе.

«Если вы посмотрите на Покровск, то увидите, что россияне направили туда одни из основных усилий. Но мы тесно сотрудничаем с украинцами, чтобы помочь защитить этот район, а также всю их территорию» , — сказал он.

Американский генерал отметил, что защита Покровска является важным аспектом для Украины. Также он подчеркнул важность того, чтобы украинские силы могли продолжать наращивать боевую мощь не только на Донбассе, но и по всему фронту.