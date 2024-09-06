США пообіцяли 10 млн за кожного хакера ГРУ, які атакували НАТО та Україну

Сполучені Штати Америки висунули звинувачення п’ятьом співробітникам російського військового розвідуправління ГРУ. Їх звинувачують у кібернападах на державні установи України, одну з урядових організацій США та комп’ютери 26 країн НАТО.﻿ З посиланням на Мінʼюст США, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними американського Мін'юсту, було звинувачено п'ять офіцерів ГРУ:

полковник Юрій Денисов, який відповідав за кібероперації;

лейтенант Владислав Боровков;

лейтенант Денис Денисенко;

лейтенант Дмитро Голошубов;

лейтенант Микола Корчагін.

Також звинувачено одного цивільного - Аміна Стігала.

Всім інкримінують організацію кібератаки під назвою WhisperGate. Ці атаки виглядала нібито для вимагання викупу, насправді призводила до знищення даних на комп’ютерах. Вона була частиною російської підтримки повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Спочатку російські хакери націлились на українські урядові системи та дані, які не були пов’язані з військовою чи оборонною сферою. А згодом атака поширилась на комп’ютерні системи країн, що підтримували Україну, включаючи США та 25 інших країн-членів НАТО.