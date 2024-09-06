США пообещали 10 млн за каждого хакера ГРУ, которые атаковали НАТО и Украину
Соединенные Штаты Америки предъявили обвинение пяти сотрудникам российского военного разведуправления ГРУ. Они обвиняются в кибернападениях на государственные учреждения Украины, одну из правительственных организаций США и компьютеры 26 стран НАТО. Со ссылкой на Минюст США, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По данным американского Минюста, были обвинены пять офицеров ГРУ:
- полковник Юрий Денисов, отвечавший за кибероперации;
- лейтенант Владислав Боровков;
- лейтенант Денис Денисенко;
- лейтенант Дмитрий Голошубов;
- лейтенант Николай Корчагин.
Также обвинен один гражданский - Амин Стигал.
Всем инкриминируется организация кибератаки под названием WhisperGate. Эти атаки выглядели якобы для вымогательства выкупа, на самом деле приводили к уничтожению данных на компьютерах. Она была частью российской поддержки полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Сначала российские хакеры нацелились на украинские правительственные системы и данные, не связанные с военной или оборонной сферой. А затем атака распространилась на компьютерные системы стран, поддерживавших Украину, включая США и 25 других стран-членов НАТО.
"Программа Государственного департамента США "Награды за правосудие" предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении обвиняемых или их злонамеренной киберактивности", - говорится в сообщении Минюста.