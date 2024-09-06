Російські дрони пролітали біля Хмельницької АЕС 27 серпня - МАГАТЕ

Вранці в середу, 27 серпня, команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка знаходиться на Хмельницькій АЕС, почула звуки безпілотників і пострілів. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, повідомляє Новое время.

ХАЕС та Державна інспекція ядерного регулювання України повідомили МАГАТЕ, що за кілька кілометрів від станції пролетіли російські безпілотники.

В повідомленні йдеться, що команда МАГАТЕ була змушена перейти в укриття, а також на ХАЕС відбулася ротація персоналу.

Окрім того, команди МАГАТЕ, які працюють на Рівненській та Південноукраїнській АЕС, а також на Чорнобильському майданчику, повідомили, що ці об'єкти «досі не відновили зв’язок з усіма зовнішніми лініями електропостачання» після масованого удару Росії 26 серпня.



