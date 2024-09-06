Российские дроны пролетали возле Хмельницкой АЭС 27 августа - МАГАТЭ

Утром в среду, 27 августа, команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящаяся на Хмельницкой АЭС, услышала «звуки беспилотников и выстрелов». Об этом говорится в отчете МАГАТЭ, сообщает Новое время.

ХАЭС и Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщили МАГАТЭ, что в нескольких километрах от станции пролетели российские беспилотники.

В сообщении говорится, что команда МАГАТЭ была вынуждена перейти в укрытие, а также на ХАЭС произошла ротация персонала.

Кроме того, команды МАГАТЭ, которые работают на Ровенской и Южноукраинской АЭС, а также на Чернобыльской площадке, сообщили, что эти объекты «до сих пор не восстановили связь со всеми внешними линиями электроснабжения» после массированного удара России 26 августа.