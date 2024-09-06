Литва виділить Україні 10 млн євро для закупівлі ракет-дронів "Паляниця"

Україна отримає від Литви 10 млн євро на закупівлю ракет-дронів українського виробництва "Паляниця"﻿. Про це заявив Олександр Камишін за підсумками засідання робочої групи на військовій базі Рамштайн, повідомляє Ділова столиця.

"Отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви про виділення 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети-дрона "Паляниця" , — заявив він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що 24 серпня Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця", яка є новою вітчизняною розробкою.

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, одна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше ніж 1 мільйон доларів.