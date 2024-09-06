Литва выделит Украине 10 млн евро для закупки ракет-дронов "Паляниця"

Украина получит от Литвы 10 млн евро на закупку ракет-дронов украинского производства "Паляниця"﻿. Об этом заявил Александр Камышин по итогам заседания рабочей группы на военной базе Рамштайн, сообщает Деловая столица.

"Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляниця" , — заявил он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что 24 августа Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляниця", которая является новой отечественной разработкой.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, одна ракета-дрон "Паляниця" стоит менее 1 миллиона долларов.