У низці областей є загроза ворожих ударних БПЛА (Оновлено)
Увечері 6 вересня на півночі України військові зафіксували ударні безпілотники. З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.
О 21:20 повідомили про ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південний захід.
О 21:50 з'явилась інформація, що ударні БпЛА з Сумщини прямують на Чернігівщину, курс західний. Ударні БпЛА у північно-західній частині Харківщини та південно-західній частині Сумщини, прямують у Полтавську область, курс західний.
О 22:15 повідомили про ще одну групу ворожих ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини.
О 23:04 стало відомо про декілька груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
О 23:29 повідомили, що:
- БпЛА у північній частині Сумщини перелітають у Чернігівську область;
- БпЛА в районі населеного пункту Мена (Чернігівщина) рухаються південно-західним курсом;
- БпЛА на півночі Чернігівщини заходять на Київщину;
- БпЛА на півночі Полтавщини, рухаються західним курсом;
- Нові групи ударних БпЛА з Білгородської області рухаються на межі Сумської та Харківської областей у напрямку Полтавщини;
- БпЛА на Кіровоградщині курс південно-західний;
- Декілька груп ударних БпЛА у південно-східній частині Миколаївщини, курс північно-західний (Кіровоградська область).