У низці областей є загроза ворожих ударних БПЛА (Оновлено)

Увечері 6 вересня на півночі України військові зафіксували ударні безпілотники.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.

О 21:20 повідомили про ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південний захід.

О 21:50 з'явилась інформація, що ударні БпЛА з Сумщини прямують на Чернігівщину, курс західний. Ударні БпЛА у північно-західній частині Харківщини та південно-західній частині Сумщини, прямують у Полтавську область, курс західний.

О 22:15 повідомили про ще одну групу ворожих ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

О 23:04 стало відомо про декілька груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

О 23:29 повідомили, що: