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У низці областей є загроза ворожих ударних БПЛА (Оновлено)

У низці областей є загроза ворожих ударних БПЛА (Оновлено)

Увечері 6 вересня на півночі України військові зафіксували ударні безпілотники.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.

О 21:20 повідомили про ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південний захід.

О 21:50 з'явилась інформація, що ударні БпЛА з Сумщини прямують на Чернігівщину, курс західний. Ударні БпЛА у північно-західній частині Харківщини та південно-західній частині Сумщини, прямують у Полтавську область, курс західний.

О 22:15 повідомили про ще одну групу ворожих ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

О 23:04 стало відомо про декілька груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

О 23:29 повідомили, що: 

  • БпЛА у північній частині Сумщини перелітають у Чернігівську область;
  • БпЛА в районі населеного пункту Мена (Чернігівщина) рухаються південно-західним курсом;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини заходять на Київщину;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, рухаються західним курсом;
  • Нові групи ударних БпЛА з Білгородської області рухаються на межі Сумської та Харківської областей у напрямку Полтавщини;
  • БпЛА на Кіровоградщині курс південно-західний;
  • Декілька груп ударних БпЛА у південно-східній частині Миколаївщини, курс північно-західний (Кіровоградська область).

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