В ряде областей есть угроза вражеских ударных БПЛА (Обновлено)
Вечером 6 сентября на севере Украины военные зафиксировали ударные беспилотники. Со ссылкой на Воздушные силы, сообщает Украинская правда.
В 21:20 сообщили об ударном вражеском БпЛА на севере Сумщины, курсом на юго-запад.
В 21:50 появилась информация, что ударные БпЛА с Сумщины направляются на Черниговщину, курс западный. Ударные БпЛА в северо-западной части Харьковщины и юго-западной части Сумщины, направляются в Полтавскую область, курс западный.
В 22:15 сообщили о еще одной группе вражеских ударных БпЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины.
В 23:04 стало известно о нескольких группах ударных вражеских БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.
В 23:29 сообщили, что:
- БпЛА в северной части Сумщины перелетают в Черниговскую область;
- БпЛА в районе населенного пункта Мена (Черниговская область) движутся юго-западным курсом;
- БпЛА на севере Черниговщины заходят на Киевщину;
- БпЛА на севере Полтавщины, движутся западным курсом;
- Новые группы ударных БпЛА из Белгородской области движутся на границе Сумской и Харьковской областей в направлении Полтавщины;
- БпЛА на Кировоградщине курс юго-западный;
- Несколько групп ударных БпЛА в юго-восточной части Николаевщины, курс северо-западный (Кировоградская область).