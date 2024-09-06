В ряде областей есть угроза вражеских ударных БПЛА (Обновлено)

Вечером 6 сентября на севере Украины военные зафиксировали ударные беспилотники.﻿﻿ Со ссылкой на Воздушные силы, сообщает Украинская правда.

В 21:20 сообщили об ударном вражеском БпЛА на севере Сумщины, курсом на юго-запад.

В 21:50 появилась информация, что ударные БпЛА с Сумщины направляются на Черниговщину, курс западный. Ударные БпЛА в северо-западной части Харьковщины и юго-западной части Сумщины, направляются в Полтавскую область, курс западный.

В 22:15 сообщили о еще одной группе вражеских ударных БпЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины.

В 23:04 стало известно о нескольких группах ударных вражеских БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.

В 23:29 сообщили, что: