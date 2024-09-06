Зеленський зробив заяву щодо "замороження" війни

Ніякого замороження війни з РФ не буде, адже під час припинення вогню росіяни підготуються й знову наступатимуть на Україну. Про це заявив президент Володимир Зеленський на міжнародному форумі Амброзетті в Італії, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні багато людей каже про припинення вогню. Я пройшов з Путіним кілька припинень вогню" , - сказав український лідер.

Зеленський нагадав, що через деякий час після домовленостей з Путіним про припинення вогню, російські війська "почали нас вбивати на контактній лінії".

"Я передзвонив йому, сказав: "Ми ж домовлялися". Він сказав: "Так, ми зараз виправимо". Потім прийшов якийсь час і вони продовжили нас вбивати. Вони готувалися. Тому не буде ніякого замороженого конфлікту" , - наголосв президент.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що лише три країни можуть стати посередниками у гіпотетичних переговорах України і Росії щодо можливого завершення війни.