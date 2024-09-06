Зеленский сделал заявление о "заморозке" войны

Никакой заморозки войны с РФ не будет, ведь во время прекращения огня россияне подготовятся и снова будут наступать на Украину. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на международном форуме Амброзетти в Италии, сообщает Корреспондент.

"Сегодня многие говорят о прекращении огня. Я прошел с Путиным несколько прекращений огня" , - сказал украинский лидер.

Зеленский напомнил, что спустя время после договоренностей с Путиным о прекращении огня, российские войска "начали нас убивать на контактной линии".

"Я перезвонил ему, сказал: "Мы же договаривались". Он сказал: "Да, мы сейчас исправим". Затем пришло какое-то время и они продолжили нас убивать. Они готовились. Поэтому не будет никакого замороженного конфликта" , - подчеркнул президент.

Напомним, ранее Путин заявил, что только три страны могут стать посредниками в гипотетических переговорах Украины и России по поводу возможного завершения войны.ел