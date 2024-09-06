Франція для України закупить зброї на €300 млн, отриманих від доходів із росактивів

У Єврокомісії вирішили, що у 2024 році до Франції скерують 300 мільйонів євро з надходжень від заморожених російських активів на закупівлю озброєння для України﻿. Про це йдеться у заяві Міністерства збройних сил Франції, повідомляє Ділова столиця.

Країна зазначила, що разом з іншими державами-членами ЄС братиме участь у реалізації нового заходу підтримки України. Йдеться про використання близько 1,4 мільярда євро з надходжень від російських активів, щоб закупити військове обладнання для України.

Завдяки цьому фінансуванню у французької промисловості вдасться швидко придбати пріоритетне для України озброєння, зокрема йдеться про боєприпаси, артилерію та протиповітряну оборону.

Нагадаємо, у травні посли ЄС погодили використання для спільної закупівлі зброї Україні приблизно 3 мільярдів євро прибутку, отриманого від заморожених державних активів Росії, які зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.